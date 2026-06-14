SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o fracasso nas negociações por Domingos Duarte, o São Paulo abriu uma nova frente no mercado e iniciou negociações com o Hoffenheim pela contratação do zagueiro brasileiro Arthur Chaves, de 25 anos.

Como o UOL revelou na última semana, a interlocução inicial foi considerada positiva. O clube paulista, agora, avalia caminhos para viabilizar a operação e trabalha por um sinal verde do time alemão para avaçar com uma proposta. O diretor executivo Rui Costa lidera as tratativas.

A negociação, no entanto, não é tratada como simples nos bastidores. Arthur Chaves pertence ao Hoffenheim e tem contrato com o clube alemão até 2029, o que naturalmente eleva o grau de dificuldade para um eventual acordo.

Revelado pelo Avaí, o defensor passou a última temporada emprestado ao Augsburg, também da Alemanha. O clube tinha opção de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual), mas optou por não exercer a cláusula.

À reportagem, uma fonte envolvida nas negociações admitiu que um dos modelos avaliados seria um empréstimo de curta duração.

MERCADO AGITADO

Antes de avançar por Arthur Chaves, o São Paulo concentrou esforços na tentativa de contratar Domingos Duarte. Livre no mercado, o português era tratado como uma oportunidade para reforçar o sistema defensivo.

A diretoria apresentou diferentes modelos de contrato ao staff do jogador, mas não conseguiu chegar a um consenso. Domingos Duarte rejeitou as condições oferecidas e pediu valores acima do que o clube considerava viável. Diante do impasse, as negociações foram encerradas.

Por outro lado, o Tricolor conseguiu sacramentar a contratação de Victor Sá. Após um acordo verbal inicial, o atacante, que ficará livre no mercado e chegará sem custo de transferência, pediu um reajuste financeiro nos momentos finais da negociação.

Após dias de interlocução, porém, as partes descartaram um novo molde e mantiveram o acerto anterior. O atacante de 32 anos aceitou vencimentos menores até dezembro, reduziu o que recebia no Krasnodar, da Rússia, e assinará vínculo até dezembro de 2029.