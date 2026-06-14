SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo de Skate Park de Roma neste domingo (14) sem medalhas neste domingo.

Na final masculina, Luigi Cini e Gui Khury terminaram na sexta e na sétima posições no masculino, respectivamente. Já Raicca Ventura ficou em oitavo lugar no feminino.

A etapa integrou a primeira janela classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O evento distribui pontos para o ranking mundial da modalidade.

Brasileiros fora do pódio

O melhor resultado brasileiro do dia veio com Luigi Cini, na sexta colocação do masculino. Ele iniciou a final entre os primeiros colocados, mas não conseguiu completar um flip 540º e acabou sem melhorar sua pontuação.

Luigi fechou a decisão com 90.07 pontos. Na última apresentação, o brasileiro voltou a tentar a mesma manobra, mas se desequilibrou na conclusão da linha.

Gui Khury ficou logo atrás, em sétimo lugar. Ele ientrou na pista logo depois da segunda volta de Luigi Cini, completou uma linha limpa e acertou o 900º, manobra que havia executado também na semifinal. Na última tentativa, Gui caiu ao tentar um flip e permaneceu na sétima posição até o encerramento da prova.

O skatista fechou com nota 87.98. A avaliação levou os juízes a serem vaiados pelo público presente em Roma.

No feminino, que aconteceu antes, Raicca Ventura terminou a final feminina na oitava colocação. A brasileira repetiu o resultado obtido na semifinal.

A skatista buscava uma vaga entre as cinco primeiras colocadas para avançar à Golden Run, fase que definiu as medalhas. Para isso, tentou executar um flip indy logo no início de suas apresentações, mas não conseguiu completar a manobra nas três voltas. Com isso, encerrou a disputa com 6.43 pontos.

A Copa do Mundo de Roma contou com 18 representantes do Brasil, sendo nove no masculino e nove no feminino. Apenas Raicca Ventura, Gui Khury e Luigi Cini avançaram às finais da competição.

Títulos ficam com japoneses

O japonês Issei Sakurai conquistou o título da etapa italiana no masculino. Ele registrou 94.00 pontos na melhor volta da final.

No feminino, o título foi conquistado pela japonesa Mizuho Hasegawa. Na Golden Run, ela alcançou 96.33 pontos, a maior nota registrada no atual ciclo olímpico do skate park.

Confira o resultado das finais

Masculino

1. Issei Sakurai -- 94.00

2. Tom Schaar -- 93.15

3. Egoitz Bijueska -- 93.00

4. Yuro Nagahara -- 92.21

5. Keegan Palmer -- 91.38

6. Luigi Cini -- 90.07

7. Gui Khury -- 87.98

8. Guglielmo Marin -- 71.88

Feminino

1. Mizuho Hasegawa -- 96.33

2. Sky Brown -- 93.38

3. Cocona Hiraki -- 89.00

4. Hinano Kusaki -- 86.51

5. Heili Sirvio -- 85.16

6. Arisa Trew -- 74.55

7. Naia Laso -- 61.44

Raicca Ventura -- 6.43