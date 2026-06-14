SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou com vitória a primeira semana da Liga das Nações. Neste domingo (14), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe comandada por Bernardinho derrotou a Argentina por 3 sets a 2, de virada, após perder as duas primeiras parciais.
O Brasil foi superado nos sets iniciais por 25 a 18 e 26 a 24, mas reagiu ao vencer os três seguintes por 25 a 19, 25 a 23 e 15 a 9. Com o resultado, a seleção fechou a etapa disputada na capital federal com quatro vitórias em quatro partidas.
A vitória sobre os argentinos manteve a sequência iniciada nos triunfos diante de Irã, Bélgica e Sérvia.
O próximo compromisso brasileiro será no dia 24 de junho, contra a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia, pela abertura da segunda semana da fase classificatória da competição.
Argentina controla os dois primeiros sets
A Argentina começou melhor o jogo e aproveitou os erros brasileiros para assumir a liderança do primeiro set. Vicentín, Palonsky e Armoa Morel apareceram com frequência no ataque, enquanto o Brasil encontrou dificuldades principalmente nos saques e em alguns momentos de definição ofensiva.
Judson foi um dos destaques brasileiros na parcial, contribuindo com pontos de ataque e um ace. Douglas Souza, Darlan e Adriano também pontuaram, mas a equipe argentina ampliou a vantagem na reta final e fechou o set por 25 a 18.
O segundo set foi mais equilibrado. A Argentina voltou a abrir vantagem com Vicentín, Zerba e Armoa Morel, enquanto o Brasil buscava permanecer próximo no placar com Judson, Adriano e Matheus Pinta.
A reação brasileira veio no meio da parcial. Darlan anotou dois aces consecutivos e ajudou a seleção a empatar o marcador. Honorato também apareceu em momentos importantes, mas a Argentina voltou a encontrar soluções ofensivas nos pontos decisivos e fechou o set por 26 a 24.
Brasil inicia a reação
O terceiro set marcou a mudança de cenário da partida. Adriano abriu a parcial com um ace, e o Brasil passou a apresentar mais regularidade nas ações ofensivas e defensivas.
Matheus Pinta e Honorato contribuíram para manter o equilíbrio até a metade do set. Depois, Darlan apareceu no bloqueio para empatar a parcial, enquanto Matheus Pinta participou de um bloqueio duplo que colocou a seleção em vantagem.
O Brasil passou a controlar o placar nos momentos finais. Cachopa marcou um ponto de segunda bola, anotou um ace pouco depois e ajudou a equipe a abrir vantagem. A parcial terminou em 25 a 19.
A melhora brasileira teve sequência no quarto set. A Argentina chegou a abrir vantagem com Zerba, Ramos e Vicentín, mas o Brasil conseguiu reduzir a diferença aproveitando erros adversários.
Bernardinho promoveu mudanças ao longo da quarta parcial. Honorato apareceu em momentos importantes no ataque e no bloqueio, enquanto Bryan contribuiu ofensivamente e também no saque.
O ace de Bryan igualou o placar em 20 a 20. Na sequência, Judson conseguiu um bloqueio que colocou o Brasil em vantagem pela primeira vez na reta final do set.
Arthur Bento assumiu protagonismo nos últimos pontos. O ponteiro marcou em diferentes situações ofensivas e participou diretamente da definição da parcial.
Arthur colocou o Brasil em vantagem por 23 a 22, voltou a pontuar para abrir 24 a 23 e encerrou o set em um rali que garantiu a vitória por 25 a 23 e levou a partida ao tie-break.
Brasil domina o tie-break
O quinto set começou equilibrado, mas o Brasil rapidamente assumiu o controle do placar. Honorato marcou no ataque e no bloqueio, enquanto Arthur Bento contribuiu com pontos importantes para a abertura da vantagem.
Bryan anotou um ace que ampliou a diferença para cinco pontos. Na sequência, o bloqueio brasileiro passou a funcionar com frequência diante dos ataques argentinos.
Judson marcou pelo meio de rede e Lucas Barreto apareceu em sequência com dois bloqueios sobre Armoa Morel. O segundo deles colocou o Brasil em match point.
No lance seguinte, Vicentín atacou para fora. A arbitragem ainda revisou a jogada após desafio, mas confirmou o ponto brasileiro e a vitória por 15 a 9 no tie-break, fechando o confronto em 3 sets a 2.
O que vem pela frente
A segunda semana da Liga das Nações será disputada entre os dias 24 e 28 de junho, em Liubliana, na Eslovênia. O Brasil enfrentará Ucrânia, Canadá, Itália e Eslovênia.
A Liga das Nações reúne 18 seleções, onde cada uma disputa 12 partidas ao longo de três semanas da fase classificatória. Ao término dessa etapa, avançam às finais as sete melhores campanhas da classificação geral, além da China, que tem vaga garantida por sediar a fase decisiva.
As finais serão disputadas entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, em Ningbo, na China.