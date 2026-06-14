SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que recorrerá à Justiça caso Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concretize a compra de 90% da SAF do Vasco.

A declaração provocou reação imediata de Leila, que negou qualquer relação com a negociação e afirmou que acionará judicialmente o dirigente rubro-negro caso ele continue fazendo "insinuações e acusações falsas".

Em entrevista ao Charla Podcast, Bap afirmou que considera haver impedimento legal para a operação de compra da SAF vascaína por Marcos Lamacchia em razão da relação familiar do empresário com Leila Pereira. Segundo o presidente do Flamengo, a legislação não permitiria uma ligação simultânea entre os dois clubes.

"O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e querer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e, em outubro do ano que vem, entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei", disse Bap, ao Charla Podcast.

O mandatário rubro-negro afirmou ainda que a discussão não envolve uma disputa entre Flamengo e Vasco. Segundo ele, o debate está relacionado ao cumprimento da legislação.

"Não é o Bap, o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos à Justiça novamente. Porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca, ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal", continuou Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Marcos Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e proprietário da Crefisa. Ele negocia a aquisição de 90% da SAF do Vasco em uma operação avaliada em mais de R$ 2 bilhões.

O clube cruz-maltino mantém negociações avançadas para a venda da participação societária. As partes ainda discutem ajustes contratuais antes da assinatura do Memorando de Entendimento, documento que formaliza a intenção da operação.

Leila reage e ameaça ação contra Bap

Em resposta enviada ao UOL, Leila Pereira afirmou estar cansada de responder às declarações de Bap. A dirigente disse que o presidente do Flamengo tem "hiperfoco" nela e no Palmeiras.

"Olha, é bastante cansativo eu ter de ficar respondendo ao Bap a todo momento, mas, já que ele tem hiperfoco em mim e no Palmeiras, não posso ficar calada diante dos absurdos que ele falou hoje em entrevista a um podcast", disse Leila Pereira, em declaração enviada ao UOL

A presidente do Palmeiras questionou o fato de Bap comentar assuntos relacionados à sua vida pessoal e à administração do clube alviverde. Leila também afirmou que permanecerá na presidência do Palmeiras até o fim do mandato e voltou a negar qualquer participação nas negociações envolvendo a SAF vascaína.

"Para começo de conversa, quem é o Bap para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão este indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da minha administração no Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa!"

"Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras, o meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas, para isso acontecer, ele vai ter de esperar até dezembro de 2027", continuou Leila Pereira, ao UOL.

A dirigente declarou ainda que recorrerá à Justiça caso o presidente do Flamengo mantenha as acusações.

"Só para deixar bem claro: se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação", finalizou Leila Pereira.

A presidente palmeirense também rebateu declarações recentes de Bap sobre arbitragem e citou episódios envolvendo confrontos entre Palmeiras e Flamengo. Segundo ela, o dirigente rubro-negro faz acusações sem fundamento e utiliza lances das partidas entre os clubes para sustentar seus argumentos.

Histórico de embates

A discussão sobre a possível venda da SAF do Vasco representa mais um capítulo da série de divergências públicas entre Bap e Leila Pereira. Nos últimos meses, os presidentes de Flamengo e Palmeiras trocaram críticas sobre diferentes temas do futebol brasileiro.

Um dos episódios mais recentes ocorreu após a saída de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo, no início do ano. Leila classificou a demissão como uma "falta de respeito absurda" e afirmou que o Palmeiras oferece estabilidade aos treinadores.

Bap respondeu dizendo que "não tem hora boa para decisões difíceis". Ele também justificou a mudança como consequência de um processo de "causa e efeito".

Os dirigentes também divergiram nas discussões envolvendo a Libra. Leila acusou o Flamengo de buscar vantagens excessivas na divisão das receitas da futura liga e chegou a afirmar que o clube deveria "jogar sozinho" caso não aceitasse concessões.

Outro ponto de atrito foi o debate sobre o gramado sintético. O Flamengo liderou movimentos para restringir o uso desse tipo de piso na Série A, enquanto a presidente do Palmeiras defendeu o investimento realizado pelo clube e criticou as manifestações contrárias ao modelo.

A relação também ficou tensionada após uma polêmica envolvendo a comentarista Renata Mendonça, da Globo, no fim de 2025. Na ocasião, Leila manifestou apoio público à jornalista e se posicionou contra declarações feitas por Bap.