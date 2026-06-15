BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Não deu para Alex Poatan Pereira, 38, lutador brasileiro que disputou o cinturão interino peso-pesado na madrugada desta segunda-feira (15), em luta disputada na arena do UFC (Ultimate Fighting Championship) montada no jardim da Casa Branca.

Poatan buscava chegar ao posto inédito, entre os homens, de um lutador com cinturões em três categorias de peso, uma vez que ele faturou o dos pesos-médios e dos meio-pesados.

O francês Ciryl Gane, 36, que conquistou o cinturão em disputa em 2021, derrotou Poatan no segundo round, após desequilibrar o brasileiro com uma sequência de socos encaixados.

O UFC Freedom 250 integra o calendário de festividades dos 250 anos da independência do país e é realizado em uma arena construída no jardim sul da Casa Branca, a sede do governo americano, naquilo que vem sendo lido como mais um aceno de Donald Trump (aniversariante deste domingo) a seu eleitorado masculino e afeito a demonstrações de virilidade e dominância.

A noite ainda teve a vitória de outros dois brasileiros, em lutas sem cinturão.

Poatan chegou à arena fazendo sua tradicional entrada ao som de cantos indígenas ?ele é descendente do povo pataxó. Seu apelido vem do tupi-guarani para "mão de pedra". O brasileiro passou pelo Hall da Fama dos presidentes dos Estados Unidos e, no topo da escada, ainda no prédio da Casa Branca, simulou o lançamento de uma flecha, usando um arco imaginário. Um grito encerrou o espetáculo que antecedeu sua chegada à arena.

O brasileiro é considerado um lutador tecnicamente heterodoxo. Campeão no kickboxing, ele chegou ao MMA com menos domínio em técnicas de solo e de queda do que seus oponentes com experiência em modalidades como o jiu-jítsu brasileiro (BJJ) e a luta greco-romana.

Juliano Spyer, colunista da Folha e pesquisador de esportes de combate, diz que o estilo de Poatan combina força, precisão, velocidade e a capacidade rara de ler o comportamento do adversário. "[Ele] Identifica padrões, provoca reações e cria armadilhas que abrem espaço para nocautes devastadores", escreveu, na Folha.

Desta vez, o estilo técnico não foi suficiente para garantir o cinturão. Ele, que abriu mão do cinturão dos meio-pesados para subir de categoria de peso, disse que ainda vai discutir com sua equipe se vai seguir nos pesos-pesados. "Se eu não tivesse arriscado em todas as vezes, eu não estaria aqui", afirmou.

A luta principal da noite foi a mais longa das sete do card. O azarão Justin Gaethje, 37, campeão interino no peso-leve, derrotou o georgiano-espanhol Ilia Topuria, considerado o favorito. A luta de unificação do cinturão terminou no quarto e penúltimo round.

Topuria, 29, que já foi campeão dos pesos-pena, foi avaliado por um médico no octógono entre o terceiro e o quarto round e foi liberado para seguir na briga pelo cinturão. Muito machucado, ele chegou a dizer que não estava enxergando pelo inchaço de um dos olhos.

Ao fim do quarto round, sua equipe disse que ele lutaria até o fim, mas a arbitragem encerrou a disputa, garantindo o título ao americano Justin Gaethje, que deixou o octógono com o cinturão e praticamente inteiro.

Outros dois brasileiros lutaram nesta noite.

A primeira disputa no octógono da Casa Branca foi vencida pelo manauara Diego Lopes, 31, na categoria peso-pena, que nocauteou o americano Steve Garcia, 34, no segundo round, depois de encaixar uma sequência de socos, levando o adversário ao chão.

Diego é o atual número dois do ranking do UFC e já disputou cinturão por duas vezes. Com a vitória deste domingo, ele chega 12 vitórias por nocaute e 15 ainda no primeiro round.

O também brasileiro Maurício Ruffy, 29, derrotou Michel Chandler, 40, por nocaute, no primeiro round, confirmado o apelido de "One Shot", algo como "tiro único". Ruffy, que é paulistano, mas cresceu em Alagoas, acumula agora 13 vitórias por nocautes, em 12 lutas.

Nem os gritos de "USA, USA" da torcida de Chandler antes da luta apagaram o favoritismo de Ruffy. O lutador americano era mais experiente, com 23 vitórias em 33 lutas, mas vinha de uma fase ruim.

Na breve entrevista ao fim da luta, Ruffy pediu a esposa, Nadine, em casamento. Ele contou que quando os dois se conheceram, não tinham dinheiro para uma festa. "Nadine, quer casar comigo? Agora podemos fazer uma festa e agradecer a Deus", disse o brasileiro.

O primeiro confronto de dois americanos terminou com a vitória de Bo Nickal, 30, com um nocaute técnico em confronto com Kyle Daukaus, 33, ainda no primeiro round.

Após uma sequência de golpes em pé, Nickal conseguiu derrubar Daukaus e finalizou. Ao fim da luta, Nickal deixou o octógono para cumprimentar o convidado de honra da noite, o presidente Trump, que estava acompanhado, além de White, da primeira-dama Melania Trump.

Na categoria peso-pesado, outra disputa de dois americanos. Josh Hokit, 28, venceu Derrick Lewis, 41, por nocaute técnico no segundo round, após encaixar uma sequência de jabs. Conhecido como "Black Beast", ou a Fera Negra, Lewis é o maior nocauteador da história do UFC.

Hokit, que se apresenta como o "Incrível Hokit", em alusão ao herói dos quadrinhos Hulk, é adepto da "trash talk". Ao fim da luta desta noite, fez elogios ao presidente Trump, a quem cumprimentou na plateia, citou uma mentira propagada na extrema-direita, de que a ex-primeira-dama Michelle Obama "é um homem" e provocou Alex Poatan.

Na categoria peso-galo, Sean O'Malley, 31, dos Estados Unidos, chegou à sua oitava vitória seguida ao derrubar o canadense Aiemann Zahabi, 38, no segundo round em um nocaute técnico. Ele já foi campeão em sua faixa de peso e agora luta para retomar o cinturão.

SHOW POLÍTICO DE DONALD TRUMP

Antes do card começar, Trump e Dana White, o CEO do UFC e seu amigo e apoiador de longa data, deixaram juntos o salão oval da Casa Branca até a varanda da ala sul. De lá, acompanharam o hino nacional cantado por Zac Brown. A cerimônia teve ainda caças da Força Aérea americana sobrevoando a Casa Branca em formação delta. Depois do hino, Trump e White seguiram juntos até a arena.

Nos intervalos entre as lutas, foram exibidas homenagens aos serviços de emergência que atuaram em tragédias como o 11 de setembro. Em um desses vídeos, um narrador fala da história de batalhas dos americanos desde a independência e encerra incluindo os lutadores de MMA do UFC como os guerreiros deste tempo histórico.

Mark Zuckerberg, dono da Meta, empresa que comanda Facebook, Instagram e WhatsApp, que desde a reeleição de Trump se aproximou do campo da direita, anunciou no intervalo de lutas que todos os veteranos cegos receberão gratuitamente os Ray-Ban da Meta, óculos inteligentes desenvolvidos pelas duas empresas.