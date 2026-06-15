SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Romário elogiou a jornalista Fernanda Gentil após a polêmica durante a transmissão da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo pela CazéTV.

"Houve um ruído na imprensa em relação a neste domingo (14), que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Fernanda é uma das dez pessoas que mais conhece futebol no nosso país. Tenho um respeito muito grande por ela. Houve um desencontro porque, a gente começou falando, foi cortado, depois a gente volto. Resumindo, tem meu respeito, você é foda. É isso", disse Romário, à Romário TV

Romário respondeu Fernanda Gentil de forma ríspida, dando a entender que a repórter não entendia de futebol. O episódio aconteceu logo após a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, no empate por 1 a 1 com Marrocos, em transmissão pela CazéTV.

Gentil questionou se o empate no primeiro jogo tinha um gosto de derrota. Em resposta, Romário disse: "Quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem".

Fernanda Gentil diminuiu o episódio: "Não veio para o meu coração, não bateu em mim, não foi como pode ter parecido. Na hora, a gente está com ponto no ouvido, jogo, diretor falando, é muito barulho. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades e nos conhecemos pessoalmente. Não foi isso que ele quis dizer. Eu entendi que não foi desse jeito. Inclusive, a gente conversou antes (em off) que o empate seria quase uma derrota. Ele não quis dizer que eu não soubesse de futebol, mas que quem pensa assim não entende muito", afirmou à CazéTV