SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, terá sua primeira árbitra na partida entre República Tcheca e África do Sul, na quinta-feira (18).

A americana Tori Penso comandará um trio de arbitragem formado pelas assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

O jogo, que será disputado às 13h, terá transmissão da CazéTV.

Será a segunda vez na história das Copas do Mundo que uma equipe de arbitragem formada apenas por mulheres comandará uma partida.

O trio composto por Stéphanie Frappart, Neuza Back e Karen Díaz atuou em Alemanha 4 a 2 Costa Rica, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

As três americanas já trabalharam juntas. Em 2023, estiveram em campo na partida entre Al-Ittihad e Auckland City, na Arábia Saudita, pela abertura do Mundial de Clubes masculino.

Tori Penso tornou-se a primeira mulher a apitar uma partida da MLS (Major League Soccer), principal liga masculina de futebol dos Estados Unidos, em 2020. Ela também trabalhou nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Em 2023, tornou-se ainda a primeira americana a apitar uma final de Copa do Mundo feminina.