SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Jô passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (15), e a Justiça decidiu manter sua prisão em Belo Horizonte por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Como o mandado de prisão foi expedido por outra comarca, Jô foi apenas apresentado à juíza de Belo Horizonte durante a audiência de custódia. A magistrada não tem competência para revogar a decisão que determinou a prisão.

Agora, o processo será encaminhado para Itaquera, onde o juiz responsável definirá os próximos passos do caso. O mandado de prisão contra Jô foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera.

Em nota, a assessoria de Jô afirmou que "é de conhecimento público que o atleta atravessa um momento de severa instabilidade financeira".

"O atleta jamais buscou se esquivar de suas responsabilidades. Neste momento, o foco prioritário de Jô e de sua equipe jurídica é a resolução célere desta questão. Informamos que já existe um diálogo aberto e direto com a genitora de seu filho, com o objetivo de formalizar um acordo condizente com a realidade financeira atual do atleta, garantindo, acima de tudo, o bem-estar e o sustento da criança", afirma.

Jô já foi preso em outras oportunidades por dívida de pensão. A mais recente tinha sido em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Houve mais uma em 2025 e outras duas vezes em 2024.

O ext-atacante de 39 anos teve passagens por Corinthians, Atlético-MG, Manchester City e CSKA Moscou, dentre outros. Ele também vestiu a camisa da seleção brasileira e atuou na Copa do Mundo de 2014.