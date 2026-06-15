SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações entre Santos e São Paulo pelo zagueiro Robert Arboleda estão paradas, e o negócio não deve mais acontecer.

CONVERSAS PARADAS

Como o UOL mostrou, o clube da Baixada Santista havia procurado o Tricolor nos últimos dias para entender as condições de uma possível contratação do defensor, mas esbarrou na postura da diretoria são-paulina. O São Paulo não aprovou os termos colocados à mesa pelo Santos.

O principal ponto de impasse envolve o modelo de negócio. O Santos trabalha com a ideia de uma chegada a custo baixo ou até mesmo sem custos, enquanto o clube do Morumbis não vê como viável liberar o jogador nessas condições neste momento.

Sem uma mudança de postura de alguma das partes, a negociação não avançará.

Do lado tricolor, a leitura interna é de que, embora Arboleda não esteja nos planos da comissão técnica e não atue desde março, o clube ainda busca uma solução que gere retorno financeiro ou, no mínimo, algum tipo de compensação pela saída do zagueiro.

O interesse santista contava com o aval de Cuca, que já trabalhou com o equatoriano no Morumbis em 2019.

NEGOCIAÇÃO COM ARTHUR CHAVES

Como o UOL mostrou, após o fracasso nas negociações por Domingos Duarte, o São Paulo abriu uma nova frente no mercado e iniciou conversas com o Hoffenheim pela contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos.

As tratativas iniciais foram consideradas positivas, mas o clube paulista ainda aguarda um sinal verde dos alemães para avançar com uma proposta formal. O diretor executivo Rui Costa lidera a busca por reforços nesta janela.

A operação, porém, não é simples. Arthur Chaves pertence ao Hoffenheim e tem contrato válido até 2029, o que eleva o grau de dificuldade para qualquer acordo neste momento. Internamente, um dos modelos avaliados é um empréstimo de curta duração.