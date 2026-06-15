Vozinha and Cabo Verde making history #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GO FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

O primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo de 2026 foi um capítulo da história. A estreia de Cabo Verde em uma Copa foi segurando o empate diante da Espanha, campeã da Euro 202. Na tarde desta segunda-feira (15), em Atlanta (Estados Unidos), os Tubarões Azuis - apelido da seleção caboverdiana - tiveram uma grande atuação do sistema defensivo, especialmente do goleiro Josimar Dias, mais conhecido como Vozinha, de 40 anos. Logo em sua primeira partida, a seleção africana soma seu primeiro ponto. Ainda nesta segunda (15), Arábia Saudita e Uruguai fazem o outro duelo do grupo H, às 19h (horário de Brasília), em Miami (EUA).

A história da partida foi uma Espanha ocupando o campo adversário, mas com dificuldades para criar perigo real: os espanhóis tiveram 62% de posse de bola e finalizaram 27 vezes (Cabo Verde finalizou seis vezes), mas foram poucas oportunidades claras.

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Praticamente todas elas aconteceram na reta final do primeiro tempo. O goleiro Vozinha fez grande defesa em cabeçada de Oyarzábal após chute de Ferrán Torres no travessão. Pouco depois, Torres chutou forte, dentro da área, no contrapé de Vozinha, que encaixou a bola de forma segura. Por último, o goleiro de Cabo Verde desviou para fora uma cabeçada perigosa de Laporte.