SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Vingroup iniciou a construção do Estádio Trong Dong, no Vietnã, com capacidade para 135 mil pessoas.

Com essa lotação, a arena pode se tornar a maior do mundo ao ultrapassar o Narendra Modi Stadium, na Índia, que tem capacidade para 132 mil espectadores. O projeto integra uma "Cidade Olímpica" planejada para receber eventos esportivos, shows e festivais internacionais.

O estádio é inspirado nos tambores de bronze Dong Son, símbolos da cultura vietnamita. A arena terá teto retrátil e faz parte de um complexo que inclui outras instalações esportivas.

O empreendimento está inserido em um megaprojeto estimado em cerca de R$ 185 bilhões. A construção inclui áreas residenciais, infraestrutura e instalações esportivas.

O plano é alvo de críticas de especialistas, que questionam a necessidade de uma arena desse porte. A principal liga vietnamita registra média de cerca de 6 mil torcedores por partida, e a seleção do país ocupa a 99ª posição no ranking da Fifa.

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO E INFRAESTRUTURA

James Walton, líder do grupo de negócios esportivos da Deloitte Ásia-Pacífico, afirmou à Reuters que "embora o futebol seja extremamente popular no Vietnã, é difícil justificar um estádio com capacidade para 135 mil pessoas apenas pela demanda interna do esporte". A avaliação foi dada no contexto do debate sobre a viabilidade do projeto.

Por outro lado, a arena faz parte de uma estratégia do Vietnã para acelerar o crescimento econômico. Segundo a Reuters, o governo prevê obras de infraestrutura avaliadas em cerca de US$ 200 bilhões até 2030, incluindo novos aeroportos, portos e ferrovias.