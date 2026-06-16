SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca perdeu para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, por 2 sets a 0 (duplo 6/2), e foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha. A partida durou apenas uma hora e seis minutos.

COMO FOI O JOGO

Yannick Hanfmann quebra o saque de João Fonseca duas vezes e vence primeiro set por 6 a 2. Fonseca abriu o jogo sacando e foi quebrado logo de cara. O alemão sacou, confirmou seu serviço e voltou a quebrar o saque do brasileiro. O alemão ficou com 4 a 0 a seu favor, e não teve grandes dificuldades para fechar o set.

Hanfmann volta a quebrar João duas vezes, e fecha o jogo com mais um 6 a 2. O brasileiro teve um início melhor e confirmou seus dois primeiros saques, mas Hanfmann dominou a partida do início ao fim e foi muito melhor na disputa dos pontos. O jogo estava empatado em 2 a 2, mas o alemão quebrou João duas vezes, confirmou seus saques e fechou o jogo com um novo 6/2.

Essa foi a primeira partida em simples na grama que João Fonseca jogou na temporada. O brasileiro não conseguiu emplacar bons momentos na partida, como foi em Roland Garros, e mostrou problemas de adaptação com a troca do saibro para a grama.

João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira, por volta das 12h (de Brasília), para disputar a chave de duplas ao lado do alemão Daniel Altmaier. A dupla havia sido eliminada na última rodada do qualifying, mas herdou uma vaga na chave principal como lucky loser após a desistência de Nick Kyrgios, que se retirou do torneio devido a uma lesão no joelho direito.

O termo lucky loser é usado para um tenista que perdeu na fase de qualifying, mas que consegue uma vaga na chave principal da competição para substituir um jogador lesionado ou que desistiu do torneio.

E AGORA?

O próximo compromisso de João Fonseca na chave simples é o ATP 250 de Eastbourne, no Reino Unido, que é mais um torneio de preparação para Wimbledon.

O qualificatório do torneio já tem início no próximo sábado (20).