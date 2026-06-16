SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Tiago Splitter é o novo técnico principal do Chicago Bulls. Os termos do contrato não foram divulgados.

Ao longo do nosso processo de seleção, Tiago [Splitter] se destacou por sua inteligência no basquete, sua capacidade de se conectar e desenvolver jogadores, e pela maneira como suas equipes competem todas as noites. Ele venceu em todos os níveis do esporte, tanto como jogador quanto como técnico, em vários continentes, e acreditamos que sua visão se encaixa perfeitamente em nosso jovem elenco. Estamos animados para trabalhar com ele enquanto construímos a próxima era do basquete dos Bulls. Bryson Graham, vice-presidente executivo de operações do Chicago Bulls.

Splitter foi o técnico interino do Portland Trail Blazers na temporada 2025/26, que teve uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas. A equipe ficou na sétima posição da Conferência Oeste, e foi eliminada na primeira rodada dos playoffs para os Spurs.

O currículo de Tiago Splitter, que completou 41 anos em janeiro, chamou a atenção do Chicago Bulls. A passagem por Portland marcou seu retorno à NBA após a temporada 2024-25, quando comandou o Paris Basketball e levou o clube aos títulos da Liga Francesa e da Copa da França, além de garantir a classificação aos playoffs da Euroliga ? feito que o tornou o primeiro treinador brasileiro a disputar a competição.

"Quero agradecer a Jerry, Michael, Bryson e a toda a organização do Chicago Bulls pela oportunidade de liderar esta franquia histórica", disse Splitter. "Os Bulls representam tudo o que eu amo neste esporte: uma tradição de orgulho, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e ambicioso de jogadores prontos para crescer. Sou grato pela confiança que esta organização depositou em mim e mal posso esperar para começar a trabalhar em Chicago", disse Splitter sobre o acerto ao site oficial da franquia.

Antes disso, Splitter havia sido assistente do Houston Rockets na temporada 2023/24. Ele também passou cinco temporadas no Brooklyn Nets, onde trabalhou como assistente técnico entre 2019 e 2023 e atuou como olheiro na temporada 2018-19, com funções ligadas ao desenvolvimento em quadra.

Splitter ainda acumula experiência em seleções de base, tendo comandado o Brasil sub-23 à medalha de ouro em 2022.