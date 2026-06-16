A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta terça-feira (16) a equipe de arbitragem responsável pelo segundo compromisso do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo, que é disputada em Estados Unidos, México e Canadá.

O árbitro será o espanhol Alejandro Hernández, de 43 anos. Em 11 de maio deste ano, ele esteve no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, e apitou a vitória da equipe da casa sobre o Real Madrid, por 2 a 0, que garantiu o título da última temporada para aos catalães. Os atacantes Vinícius Júnior, pelo time madrilenho, e Raphinha, do Barça, atuaram no clássico.

Antes de a bola rolar, o canal oficial do Real Madrid chegou a acusar Hernández de beneficiar o Barcelona, trazendo uma entrevista do árbitro em 1994, quando ele tinha apenas 11 anos, admitindo ser torcedor do rival e fã dos então atacantes Romário e o dinamarquês Michael Laudrup. O clube da capital ainda apresentou, em vídeo, decisões supostamente controversas em jogos pelo Campeonato Espanhol.

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Hernandez é rígido, tem mais de 400 jogos na carreira e média superior a cinco cartões amarelos por partida. O duelo mais recente em que trabalhou foi o empate por 1 a 1 entre Girona e Elche, pela última final do Campeonato Espanhol, em 23 de maio. Oito jogadores foram amarelados pelo árbitro, sendo quatro de cada time.

Os auxiliares de Hernandez na partida entre Brasil e Haiti também são espanhóis: José Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Já o quarto árbitro e seu assistente são os suíços Sandro Schärer e Stephane de Almeida. Schärer já ocupou o posto no empate da seleção brasileira com Marrocos.

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