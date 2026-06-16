SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta dificuldades nas conversas com o Hoffenheim para tentar viabilizar a contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos.

JOGO DURO

Embora os contatos iniciais entre as partes tenham sido considerados positivos, a negociação é tratada como complexa nos bastidores. Como o UOL revelou, as tratativas começaram neste final de semana.

O principal entrave está no modelo de negócio. Em meio às limitações financeiras, o São Paulo busca uma operação de baixo custo para reforçar o setor defensivo, enquanto o Hoffenheim não demonstra grande disposição para liberar o jogador em um novo empréstimo a custo zero.

Na última temporada, ele atuou emprestado ao Augsburg, também da Alemanha, que optou por não exercer a cláusula de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões)

Diante desse cenário, uma das alternativas colocadas à mesa é um empréstimo de curta duração, formato visto como uma possível saída para destravar as tratativas. Ainda assim, o clube paulista segue dependendo de um sinal verde dos alemães para avançar de maneira mais concreta.

Revelado pelo Avaí, Arthur Chaves pertence ao Hoffenheim e tem contrato até 2029.

O MERCADO DO SÃO PAULO

Arthur Chaves se tornou o principal alvo do São Paulo para a defesa após o fracasso nas negociações por Domingos Duarte. Livre no mercado, o defensor português recebeu diferentes modelos de contrato da diretoria tricolor, mas rejeitou as condições apresentadas e pediu valores acima do considerado viável pelo clube.

Se por um lado o São Paulo encontrou dificuldades para reforçar a zaga, por outro conseguiu concluir a contratação de Victor Sá. O atacante será o primeiro reforço da janela após acordo fechado nos últimos dias.

Mesmo depois de um pedido de reajuste financeiro feito nos momentos finais da negociação, o São Paulo readequou os termos do contrato e chegou a um acerto definitivo com o jogador, que assinará vínculo até dezembro de 2029.