SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier conseguiram uma vaga na chave principal de duplas do ATP 500 de Halle pela desistência de Nick Kyrgios, com um lesão no joelho direito, e avançaram às quartas de final após vitória por 2 sets a 0 (6/2 e 7/6) contra os americanos Ethan Quinn e Learner Tien.

A dupla tinha sido eliminada na última rodada do qualyfing para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers, mas herdou a vaga de Kygios e Mattia Bellucci.

Agora, eles aguardam quem vencer do duelo entre: Marc Polmans e Sadio Doumbia x Lucas Miedler e Francisco Cabral. A partida já será disputada nesta quarta-feira (17) de manhã.

COMO FOI O JOGO

João Fonseca se vinga de quebras da eliminação na chave simples. Fonseca entrou em quadra mais cedo contra o alemão Yannick Hanfmann e acabou eliminado na primeira rodada, em derrota por 2 sets a 0 (duplo 6/2).

A dupla do brasileiro conseguiu quebrar os dois primeiros saques dos americanos, abriu vantagem de 4 a 0 e fechou o primeiro set em 26 minutos, com vitória por 6 a 2.

João e Altmaier avançam com vitória dominante no tiebreak do segundo set. Os americanos tiveram um desempenho muito melhor, e não sofreram nenhuma quebra. A partida ficou empatada por 6 a 6 e a decisão ficou para o tiebreak.

A dupla do brasileiro foi dominante e venceu o tiebreak por 7 a 1, para fechar a vitória em 2 sets a 0.