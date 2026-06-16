SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A intertemporada do Santos em Portugal durante a pausa para a Copa do Mundo foi cancelada.

O time santista viajaria ao Velho Continente no próximo dia 5 de julho para disputar dois amistosos e realizar um jogo-treino.

A excursão, no entanto, foi abortada oficialmente nesta terça-feira (16), por conta da possibilidade de antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro para o período da reta final da Copa do Mundo.

Esta alteração no calendário nacional geraria conflito direto de datas com os confrontos programados em território português, inviabilizando completamente a logística e a participação das equipes.

Os compromissos do Santos em território português seriam contra o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães.

Já o jogo-treino dos comandados do técnico Cuca ocorreria diante do Santa Clara.

A viagem do Santos estava sendo organizada pela Vitória Cup, empresa que também estampa sua marca como uma das patrocinadoras do clube.

Com o cancelamento dos compromissos internacionais, o Santos, a princípio, realizará a sua intertemporada, a partir do próximo dia 22 de junho, inteiramente nas dependências do CT Rei Pelé.