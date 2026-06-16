SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda passagem de Arthur pelo Grêmio chegou ao fim. O clube confirmou nesta terça-feira (16) que o volante não seguirá no elenco após o término do empréstimo, válido até 30 de junho.

Segundo comunicado divulgado pelo próprio clube, as partes não chegaram a um acordo em relação às bases salariais para uma renovação. A diretoria havia apresentado uma proposta para estender o contrato do jogador até o fim de 2028, mas a negociação acabou não avançando.

Além da divergência financeira com o atleta, o Grêmio também dependia de uma definição da Juventus, dona dos direitos do meio-campista e com vínculo vigente até meados de 2027. O clube italiano ainda avalia se pretende utilizá-lo ou negociá-lo em definitivo.

Arthur voltou ao Grêmio em agosto do ano passado e, desde então, somou 36 partidas, marcou um gol e participou da conquista do Campeonato Gaúcho desta temporada. Formado no próprio clube, ele já havia sido peça importante em sua primeira passagem por Porto Alegre -nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017.

LEIA A NOTA DO GRÊMIO

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.

Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena.

O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva."