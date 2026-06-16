SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos iniciou, nesta terça-feira (16), uma reforma geral no gramado da Vila Belmiro.

O trabalho será feito ao longo dos meses de junho e julho pela World Sports, empresa parceira do clube, e contará com o uso de tecnologia para deixar o campo em perfeitas condições.

A primeira etapa do trabalho foca nos trechos que mais sofrem desgaste durante as partidas: as duas pequenas áreas, que costumam ficar castigadas pela movimentação dos goleiros, e as faixas laterais onde os jogadores fazem o aquecimento.

Na sequência, o clube fará o chamado overseeding. O processo, resumidamente, significa plantar sementes de uma grama de inverno por cima do campo atual, sem a necessidade de arrancar o gramado antigo.

Como as temperaturas caem nesses meses, essa nova espécie, mais resistente ao frio, nasce rapidamente e cria uma cobertura grossa, que ajuda a amortecer as pisadas dos atletas e evita que o campo fique ralo ou amarelado.

Para fechar, o gramado passará por um processo de nivelamento, conhecido no meio como topdressing.

Nesta fase, os técnicos aplicam uma camada de areia especial sobre o campo para tapar os pequenos buracos causados pelas travas das chuteiras, garantindo que a bola role sem desvios e que a grama cresça de forma uniforme.

"Vamos aproveitar essa pausa e o período sem jogos para realizar esse plantio. No retorno das competições, a Vila Belmiro será entregue como o melhor palco possível para os nossos atletas. Esse planejamento de inverno será acompanhado de perto pela equipe de manutenção, que vai testar a qualidade do campo a cada 15 dias", disse Alexandre Librandi, gerente de patrimônio do Santos..

O torcedor santista só verá o resultado do novo gramado no dia 25 de julho, quando o Santos recebe a Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.