RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O goleiro Vozinha, 40, um dos destaques da Copa do Mundo 2026 após o empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha, ganhou uma admiradora ilustre no Brasil. A cantora Ivete Sangalo gravou um vídeo para homenagear o jogador que se tornou um dos personagens mais comentados do torneio depois da atuação decisiva diante da seleção espanhola.

A manifestação veio após o atleta revelar que é fã da artista baiana. No vídeo, Ivete elogia o desempenho do cabo-verdiano e o convida para assistir a um de seus shows. "Estou impactada com a mensagem de Vozinha, que é um grande fã, esse goleiraço. Cabo Verde é um país que tenho um carinho especial. Vozinha, arrasou. Quero te ver em um show meu para a gente botar para quebrar juntos", afirmou.

Desde a partida disputada na última segunda-feira (15), o nome do goleiro passou a circular entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Responsável por uma sequência de defesas que impediram a vitória da Espanha, Vozinha foi eleito o melhor jogador em campo e ajudou Cabo Verde a conquistar um resultado histórico na competição.

Por trás do apelido curioso está Josimar José Évora Dias. O nome de batismo é uma homenagem ao ex-lateral Josimar, destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo 1986. Já o apelido surgiu na infância, quando o goleiro era criado pelos avós e costumava jogar com garotos mais velhos. Depois de voltar para casa reclamando das pancadas recebidas durante as partidas, passou a ser chamado pelos colegas de "Vozinha", numa brincadeira que o acompanha até hoje.

A atuação diante da Espanha transformou o veterano goleiro em um fenômeno inesperado da Copa. Além de conquistar novos seguidores ao redor do mundo, ele também passou a receber manifestações de carinho de torcedores brasileiros, encantados com a história e o desempenho do atleta cabo-verdiano.