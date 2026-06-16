Grupo I da Copa do Mundo. Em sua primeira participação em Mundiais, o atacante Erling Haaland sobrou em campo, com dois gols marcados e uma assistência . Sensação nas eliminatórias europeias, com 100% de aproveitamento, a seleção norueguesa fecha a primeira rodada da fase de grupos do Mundial na liderança da chave, à frente da França, devido ao menor saldo de gols.
28 års ventetid er over Kampen er i gang i Boston! Heia Norge! pic.twitter.com/IOanTJ2ZHYFotballandslaget (@nff_landslag) June 16, 2026
O primeiro tempo começou acirrado. Com alta estatura, os noruegueses travaram corpo a corpo com o bloqueio dos iraquianos no meio campo. O camisa 9 Haaland abriu o placar aos 27 minutos, após jogada coletiva pela esquerda, iniciada pelo atacante Nusa. Ele foi para cima da marcação, rolou para o lateral David Moller Wolfe, que cruzou rasteiro para Haaland empurrar para o gol.
O Iraque não se intimidou e foi para o ataque. Aos 38 minutos, Aymen Hussein deixou tudo igual no Estádio de Boston. Após cruzamento de Al-Ammari, o centrovante iraquiano saltou mais alto que três defensores noruegueses para cabecear no fundo da rede.
Quatro minutos depois os Leões desempataram, após erro do zagueiro Tahseen ao recuar a bola para o goleiro Hassan. Atento, Haaland disparou em direção à bola, ganhou a dividida com Hassan e marcou o segundo dele na partida.
Chosen by the fans: Erling Haaland, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ELaueyLcHOFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
Na etapa final, os noruegueses ditaram o ritmo do jogo. Aos 31 minutos, Odegaard cobrou escanteio na pequena, na medida para Ostigaard pular livre de marcação e cabecear forte no fundo da rede. Com a vantagem de 3 a 1 no placar, os noruegueses dominavam o campo, sem resistências dos iraquianos. Já nos acréscimos, Haaland aproveitou cruzamento na segunda trave para cabecear para o volante Thorstvedt que estava na pequena área. Na disputa de bola com a defesa iraquiana Ele ainda disputou a vola com a defesa iraquian na pequena área após cruzamento na segunda trave, Haaland ganhou a disputa pelo alto, cabeceou para dentro da pequena área na direção de Thorstvedt. O volante disputou a bola com a defesa iraquiana, mas ela acabou entrando. Gol contra para a Noruega, marcado por Hussein.
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Copa do Mundo 2026 | Erling Haaland | Hussei | Iraque | Noruega