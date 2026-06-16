SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Roberto Guimarães foi suspenso por uma partida pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) e não estará no banco de reservas da seleção brasileira feminina no duelo contra a França, nesta quarta-feira (17), pela VNL (Liga das Nações de Vôlei).

A entidade informou que o treinador da seleção brasileira violou o artigo 8.3 do Regulamento Disciplinar da FIVB. Segundo a federação, a infração ocorreu em razão de uma conduta inadequada em relação a outro integrante do movimento global do vôlei.

A FIVB também aplicou ao treinador uma advertência formal para que cumpra o regulamento da entidade em todas as competições sob sua organização. Segundo a federação, eventuais novas infrações poderão resultar em sanções disciplinares adicionais.

A decisão foi tomada pelo Subcomitê do Painel Disciplinar da FIVB, órgão responsável pela aplicação de sanções disciplinares em competições da entidade. O caso foi analisado em procedimento acelerado em razão de a ocorrência ter acontecido durante a disputa da Liga das Nações.

A FIVB informou que a decisão é definitiva e não está sujeita a recurso. A entidade também destacou que poderá reabrir o processo caso a punição aplicada não seja cumprida.

A suspensão deverá ser cumprida no próximo compromisso oficial da seleção brasileira feminina na Liga das Nações. Com isso, José Roberto Guimarães ficará fora da partida contra a França.

BRASIL VOLTA ÀS QUADRAS

A partida contra a França marca a abertura da segunda semena da VNL para a seleção brasileira feminina de volei. A partida será disputada em Hong Kong.

A equipe brasileira chega ao confronto na lidrança da competição e invicta, após vencer as quatro primeiras partidas do torneio, contra Holanda, República Dominicana, Bulgária e Itália. Todos esses jogos aconteceram no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.