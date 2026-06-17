SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inspirada no manto de Nossa Senhora Aparecida, a camisa azul da seleção brasileira tem o melhor aproveitamento de vitórias em Copas e será usada contra o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 na Filadélfia (EUA).

Em 15 jogos com o manto azul, o Brasil conquistou 11 vitórias, empatou uma partida e sofreu três derrotas. A estreia desta camisa aconteceu na final da Copa de 1958, quando a seleção conquistou o seu primeiro título.

A camisa azul foi usada de improviso na ocasião, já que a Suécia, em casa, jogou de amarelo. A escolha em homenagem a Nossa Senhora Aparecida partiu do chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O dirigente saiu às pressas para comprar o uniforme em lojas de Estocolmo. Em seguida, membros do staff brasileiro costuraram o escudo e os números.

Nesta segunda partida na Copa de 2026, o Brasil terá uma combinação inédita de uniforme. Pela primeira vez na história a seleção jogará de meias pretas em Mundiais. O calção será azul.

Será ainda a primeira vez que o Brasil usará em Copas uma cor que não faz parte da bandeira nacional. A estreia das meias pretas aconteceu no início deste mês, no último amistoso de preparação para a Copa, na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, em Cleveland (EUA).

A atual camisa azul também tem pela primeira vez na história detalhes em preto, criação da atual fornecedora de material esportivo da CBF, a Nike.

A camisa amarela, a mais utilizada na história pela seleção, tem o maior número de vitórias. Em 84 jogos em Copas, foram 56 triunfos, 17 empates e 11 derrotas, com 66,7% de aproveitamento de vitórias.

A combinação mais vitoriosa é também a mais tradicional, com camisa amarela, calção azul e meias brancas. Em 68 jogos, foram 47 triunfos, 13 empates e oito derrotas, aproveitamento de vitórias de 69,1%. Foi com esta combinação que a seleção brasileira venceu quatro de seus cinco títulos mundiais, em 1962, 1970, 1994 e em 2002. Com este uniforme, também perdeu a decisão em 1998, na derrota por 3 a 0 para a França, em Paris.

A camisa amarela começou a ser utilizada na Copa de 1954 como forma de esquecer a derrota na final em 1950, quando o Brasil entrou em campo de branco e sofreu a virada por 2 a 1 diante do Uruguai, no Maracanã.

A camisa branca foi a primeira na história da seleção, utilizada desde 1914 e nas primeiras quatro Copas do Mundo. Ela registra o pior aproveitamento de vitórias na história das Copas, com 54,5%. De 1930 a 1950, foram 11 jogos, com seis vitórias, dois empates, três derrotas e nenhum título conquistado.

Após o Maracanazo, a camisa branca só voltaria a reaparecer em 2004, no empate em 0 a 0 com a França num amistoso em Paris para celebrar o centenário da Fifa e os 90 anos do primeiro jogo da seleção.

Em 2019, a camisa branca voltou a ser utilizada na Copa América disputada no Brasil, em homenagem ao centenário do título sul-americano conquistado em 1919. Neste retorno, a seleção brasileira conquistou o título, mas jogou na final contra o Peru com a camisa amarela. A branca foi usada na estreia, na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, com vaias da torcida no Morumbi, em São Paulo.

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HISTÓRICO DAS CAMISAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA EM COPAS AMARELA TEM MAIS VITÓRIAS, A AZUL REGISTRA MELHOR APROVEITAMENTO E A BRANCA FOI ESQUECIDA EM MUNDIAIS

Amarela

- 84 jogos

- 56 vitórias

- 17 empates

- 11 derrotas

- 66,7% de aproveitamento de vitórias

- 4 títulos

- 1 vice

Azul

- 15 jogos

- 11 vitórias

- 1 empate

- 3 derrotas

- 73,3% de aproveitamento de vitórias

- 1 título

Branca

- 11 jogos

- 6 vitórias

- 2 empates

- 3 derrotas

- 54,5% de aproveitamento de vitórias

- 0 título

- 1 vice