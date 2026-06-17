Bruno Petkovic esteve longe de alcançar o patamar mais alto no futebol europeu em sua carreira, mas ele deixou uma cicatriz para o futebol brasileiro. No fim da prorrogação do duelo disputado em Doha, no Catar, foi dele o chute desviado que garantiu à Croácia a chance de decidir nos pênaltis e eliminar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Naquele Mundial de 2022, inclusive, o atacante atuou em seis jogos, e o gol heroico contra o Brasil foi o único dele em todo o torneio. Quatro anos se passaram e agora o jogador está fora da disputa da Copa do Mundo de 2026. Portanto, vai acompanhar apenas como torcedor a estreia dos croatas nesta quarta-feira (17) diante da Inglaterra, pelo grupo J do Mundial.

Enquanto o mundo se volta para mais uma edição da Copa do Mundo, o paradeiro do croata destoa completamente, revelando um atleta que sumiu dos holofotes do futebol europeu.

Aos 31 anos, a realidade de Bruno Petkovic é modesta, já que hoje ele defende o Kocaelispor, um clube pouco conhecido da Turquia. O principal motivo para essa queda é a questão física.

As últimas duas temporadas foram marcadas por um calvário de lesões, que fizeram o jogador passar praticamente quatro meses por ano afastado dos gramados. Por conta desse histórico físico delicado, ele atuou em somente 46 jogos no período, registrando um desempenho de 13 gols e 4 assistências.

A falta de ritmo e o exílio em uma liga menos competitiva cobraram um alto preço. Apesar de ostentar bons números pela seleção da Croácia, com 11 gols marcados em 42 jogos, Petkovic perdeu espaço na equipe nacional e acabou ficando fora da lista de convocados para o Mundial de 2026. O homem que silenciou os brasileiros em 2022 terá que assistir ao torneio longe dos gramados. Para piorar, devido ao seu alto custo para o Kocaelispor, ainda tem o futuro analisado pela diretoria.

Essa derrocada do atacante croata traz um contraste com outros algozes da história da seleção brasileira. Enquanto Petkovic ficou pelo caminho, o trio belga formado por Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku - os carrascos da eliminação do Brasil em 2018, na Rússia - conseguiu manter a regularidade no futebol mundial. Todos foram chamados novamente pela seleção da Bélgica e estiveram em campo no empate da estreia contra o Egito.