RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, está internado no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela unidade de saúde.

O hospital não revelou o motivo da internação nem o estado de saúde.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, Parreira participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no ano passado. Ele estava nos Estados Unidos e saudou a chegada do italiano, em gravação.

Parreira foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970, e técnico do tetra, em 1994.

Ele participou de sete Copas do Mundo. Além das quatro em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.

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