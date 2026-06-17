RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um dia depois de Lionel Messi comandar a vitória da Argentina sobre a Argélia com três gols, Cristiano Ronaldo teve uma estreia mais discreta na Copa do Mundo. O atacante português passou em branco no empate por 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo nesta quarta-feira (17), no Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por João Neves e Yoane Wissa.

O empate marcou o retorno da República Democrática do Congo a uma Copa do Mundo após 52 anos. A seleção atingiu dois marcos históricos: o primeiro gol e o primeiro ponto na história do torneio.

A única participação anterior do país havia ocorrido em 1974, quando ainda competia como Zaire. Aquela campanha ficou marcada pelo contexto político da ditadura de Mobutu Sese Seko e pela derrota por 9 a 0 para a Iugoslávia, uma das maiores da história dos Mundiais.

A expectativa sobre Cristiano Ronaldo era elevada. Caso marcasse, o português se tornaria o primeiro jogador da história a fazer um gol em seis edições diferentes de Copa do Mundo. O recorde, porém, terá de esperar ao menos mais uma rodada.

Ele também teve a estreia mais apagada entre os astros do torneio. Além de Messi, outros grandes nomes também balançaram a rede. Vinicius Junior marcou um na estreia do Brasil, enquanto Erling Haaland e Kylian Mbappé fizeram dois gols cada por Noruega e França, respectivamente.

Portugal começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após duas tentativas de cruzamento na área, Pedro Neto encontrou João Neves livre para cabecear e vencer o goleiro congolês.

A seleção portuguesa manteve o controle das ações nos minutos iniciais, mas perdeu intensidade depois do gol. Com uma proposta mais física e forte marcação, a República Democrática do Congo passou a equilibrar a partida e cresceu no jogo.

O empate veio em jogada de bola parada. Após cobrança curta de escanteio, Arthur Masuaku cruzou para a pequena área e encontrou Yoane Wissa completamente livre para cabecear sem chances para Diogo Costa.

Cristiano teve participação ativa na partida e demonstrou disposição para buscar o gol histórico, embora as jogadas parecessem pouco construídas para ele.

A melhor oportunidade surgiu aos 22 minutos do segundo tempo. Francisco Conceição recebeu livre na área e cruzou rasteiro. Bruno Fernandes aparecia em melhor posição para finalizar, mas Cristiano tentou concluir a jogada e mandou para fora. Pouco depois, voltou a receber em condição favorável, mas novamente não conseguiu acertar o alvo.

A partida mostrou em prática uma das mudanças testadas pela Fifa. Em um lance no segundo tempo, o goleiro Dimitry Mpasi demorou mais de cinco segundos para cobrar um tiro de meta. A arbitragem aplicou a nova regra e marcou escanteio para Portugal.

Na próxima rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, às 14h, em Houston. No mesmo dia, a República Democrática do Congo encara a Colômbia, às 23h, em Guadalajara.