transmissão ao vivo online no streaming da Federação Internacional de Voleibol (World Volleyball).
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A ponteira Ana Cristina, com 13 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, que teve 1h26 de duração. O desempenho da seleção foi especialmente eficiente no saque, com oito aces contra apenas dois das francesas.
#VNL2026: PERFECT START IN ANKARA!Volleyball World (@volleyballworld) June 17, 2026
Brazil defeat France in straight sets to extend their unbeaten run.
Highlights coming soon.
Relive on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId
#BePartOfTheGame #Volleyball #Volei pic.twitter.com/yoa36sRYdB
Nesta quarta, José Roberto Guimarães cumpriu suspensão de uma partida por ter se envolvido em uma confusão com a comissão técnica da Bulgária, em jogo disputado na semana passada. Ele volta ao banco de reservas do Brasil nesta quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Bélgica, a partir das 10h, no horário de Brasília.
Tags:
Ankara | França | José Roberto Guimarães | Lideranç | Liga das Nações Feminina | Seleção Brasileira | vôlei