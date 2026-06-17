SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação precoce na chave de simples do ATP 500 de Halle, João Fonseca volta à quadra nesta quinta-feira (18) para disputar as quartas de final da chave de duplas ao lado do alemão Daniel Altmaier.

Fonseca e Altmaier enfrentam a dupla Marc Polmans e Sadio Doumbia. A partida está marcada para 8h (de Brasília) e terá transmissão do Disney+ Premium.

Fonseca sofreu uma eliminação precoce na chave simples, após cair diante do alemão Yannick Hanfmann, por 2 sets a 0. Ele segue vivo, agora, nas duplas.

Inicialmente, João e Altmaier haviam sido eliminados na última rodada do qualifying, mas herdaram uma vaga na chave principal após a desistência de Nick Kyrgios -que deixou o torneio por causa de uma lesão no joelho direito.

Após voltarem à chave, bateram a dupla americana Ethan Quinn e Learner Tien, por 2 sets a 0, na última rodada.