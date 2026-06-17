SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter a primeira proposta recusada, o São Paulo insiste e formalizou uma nova oferta ao Hoffenheim para tentar viabilizar a contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos.

Como antecipado pela reportagem, o clube paulista passou a trabalhar com um modelo de vínculo mais curto como alternativa para destravar as tratativas. A nova proposta oficializada ao Hoffenheim prevê um empréstimo de seis meses.

A mudança no formato da oferta acontece após a recusa da investida inicial, que previa um empréstimo de um ano. O principal entrave segue sendo o modelo de negócio: enquanto o São Paulo busca uma operação de baixo custo, o clube alemão resiste à ideia de liberar novamente o jogador por empréstimo gratuito.

Mesmo diante da dificuldade, o São Paulo não desistiu da contratação e continua tentando convencer o Hoffenheim a aceitar os termos da operação. Internamente, a negociação segue sendo tratada como complexa.

Arthur Chaves pertence ao Hoffenheim e tem contrato com o clube alemão até 2029. Revelado pelo Avaí, o defensor passou a última temporada emprestado ao Augsburg, também da Alemanha, que optou por não exercer a cláusula de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões).

MERCADO SÃO-PAULINO

Arthur Chaves se tornou o principal alvo do São Paulo para reforçar a defesa após o fracasso nas negociações por Domingos Duarte. Livre no mercado, o defensor português rejeitou diferentes modelos de contrato apresentados pela diretoria e pediu valores acima do considerado viável pelo clube. Ele chegaria sem custo de transferência.

Já no setor ofensivo, o São Paulo conseguiu avançar e fechou a contratação de Victor Sá. Como o UOL mostrou, o atacante será o primeiro reforço da janela após acordo válido até dezembro de 2029, também a custo zero.