O programa, produzido e apresentado por Nathália Mendes, coloca frente à frente aspectos marcantes do futebol de cada país e promove um rico confronto de cultura, história, gastronomia, geografia, tradições, músicas e muito mais.
A programação também vai ao ar das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) pela Rádio Nacional do Alto Solimões.
Confira a programação dos próximos episódios:
Quinta-feira (18)
- Tchéquia x África do Sul
- Suíça x Bósnia
- México x Coreia do Sul
Sexta-feira (19)
- Estados Unidos x Austrália
- Escócia x Marrocos
- Brasil x Haiti
Cobertura esportiva da Nacional
Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas.
A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.
Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, exibido às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.
Serviço
Batalhas na Copa - Das 13h às 13h30 (horário de Brasília) na Rádio Nacional da Amazônia (Ondas Curtas) e na Rádio Nacional AM de Brasília e das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) na Rádio Nacional do Alto Solimões
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- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
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Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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Batalhas na Copa | Copa do Mundo 202 | EBC | Rádio Nacional