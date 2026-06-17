RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade voltou às competições e se classificou para a final do salto no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. Ela terminou a fase de classificação na primeira colocação.

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta encerrou um período sabático que vinha desde setembro de 2024, pouco após os Jogos Olímpicos de Paris.

TARDE DE ESTRELA

Rebeca foi ovacionada pelo público logo que entrou na área de competição. Ela integra a seleção ao lado de Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg e Thais Fidelis.

A atleta competiu apenas no salto. Ela alcançou média de 14,349 ? 14,533 no primeiro salto e 14,166.

Rebeca Andrade volta à arena no domingo, quando ocorrem as finais por aparelhos na categoria adulta.