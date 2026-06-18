SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca avançou à semifinal da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro e o alemão Daniel Altmaier venceram o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0 ? parciais de 6 a 4 e 7 a 6.

A classificação mantém Fonseca vivo no torneio após a eliminação na chave de simples. O brasileiro disputa as duplas ao lado de Altmaier desde que a parceria herdou uma vaga na chave principal após a desistência de Nick Kyrgios por lesão no joelho direito.

COMO FOI O JOGO

Fonseca e Altmaier começaram a partida em desvantagem após sofrerem uma quebra logo no game de abertura do primeiro set. A dupla ainda teve uma oportunidade de devolver o break no terceiro game, mas os adversários confirmaram o saque e mantiveram a vantagem.

A reação veio quando o placar marcava 3 a 3. Fonseca e Altmaier conseguiram a quebra no sexto game, passaram à frente pela primeira vez no set e abriram 5 a 3 após confirmar o saque na sequência.

Doumbia e Polmans reduziram a diferença para 5 a 4 e mantiveram a disputa aberta. Fonseca e Altmaier, porém, sustentaram a vantagem para fechar a parcial em 6 a 4.

O segundo set teve equilíbrio e nenhuma quebra de saque. As duas duplas confirmaram seus serviços ao longo da parcial, levando a definição para o tie-break.

Antes disso, Fonseca e Altmaier ficaram a um ponto da vitória no décimo game. A dupla abriu 30 a 40 no saque dos adversários, mas não conseguiu converter a oportunidade.

DECISÃO NO TIE-BREAK

O desempate começou equilibrado, mas Fonseca e Altmaier abriram vantagem e chegaram a 6-3. A dupla teve três match points consecutivos, mas viu Doumbia e Polmans reagirem e empatarem o tie-break em 6-6.

Fonseca e Altmaier voltaram a assumir a dianteira no ponto seguinte e criaram uma quarta oportunidade para encerrar a partida. Desta vez, converteram o match point e confirmaram a vitória por 2 sets a 0 para avançar à semifinal.

PRÓXIMO DESAFIO

Fonseca e Altmaier enfrentarão na semifinal o italiano Flavio Cobolli e o americano Ben Shelton. A dupla avançou após eliminar o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev nas quartas de final.

A campanha da parceria em Halle começou com vitória sobre os americanos Ethan Quinn e Learner Tien, por 2 sets a 0, na primeira rodada da chave principal.

Fonseca e Altmaier haviam sido derrotados na última rodada do qualifying, mas herdaram uma vaga após a desistência de Nick Kyrgios e agora somam duas vitórias consecutivas no torneio.