SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, está com inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos, segundo boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.
O campeão mundial "encontra-se estável" e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o hospital, não há previsão de alta para o quarto.
Parreira fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.
O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, mas que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os sintomas se manifestam geralmente no pescoço e no tórax.
Parreira participou de sete Copas do Mundo na comissão técnica, três delas com a seleção brasileira (como técnico em 1994 e em 2006, e como coordenador-técnico em 2014). Nas outras edições, comandou Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010). Ele também foi preparador físico do escrete canarinho em 1970.