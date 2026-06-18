SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante uruguaio Edinson Cavani rescindiu o contrato com o Boca Juniors, segundo informou o jornal argentino "Olé". O vínculo do jogador de 39 anos era válido até dezembro deste ano.

De acordo com a publicação, a rescisão foi acertada em comum acordo entre as partes e sem pagamento de multa. Com isso, o atacante fica livre no mercado para definir o próximo passo da carreira.

A saída ocorre em meio ao processo de reformulação do elenco conduzido pela diretoria do Boca Juniors. Segundo o "Olé", a permanência dos jogadores mais experientes passou a ser analisada individualmente, e a situação de Cavani acabou sendo afetada pelas mudanças planejadas para a equipe.

Pessoas próximas ao uruguaio relataram ao jornal que a intenção do atleta era permanecer no clube, voltar a atuar o quanto antes e discutir uma possível renovação contratual após a recuperação física. O cenário, porém, foi frustrado pela nova diretriz adotada pela direção xeneize.

O técnico Rodolfo Arruabarrena, que assumirá o comando da equipe, defendeu a formação de um elenco equilibrado entre juventude e experiência. A avaliação do treinador também fez parte do contexto que levou à saída do atacante.

Cavani enfrentou problemas físicos ao longo da temporada e passou por um procedimento na região das costas. Em 2026, disputou apenas duas partidas.

Mesmo após deixar o Boca, o uruguaio não pretende encerrar a carreira. Ainda em recuperação da cirurgia, ele tem como objetivo retornar aos gramados assim que estiver plenamente recuperado, segundo pessoas próximas ouvidas pelo "Olé".

PASSAGEM PELO BOCA

Cavani chegou ao Boca Juniors em julho de 2023 participou da campanha que levou o clube ao vice-campeonato da Libertadores naquele ano. Desde a chegada ao futebol argentino, disputou 81 partidas, marcou 26 gols e distribuiu três assistências.

A temporada de 2026, porém, foi marcada por sucessivos problemas físicos. O atacante passou longos períodos afastado por lesões e não participou da campanha do Boca Juniors na Libertadores.

Revelado pelo Danubio, do Uruguai, Cavani também defendeu Palermo e Napoli, na Itália, Paris Saint-Germain, na França, Manchester United, na Inglaterra, e Valencia, na Espanha. Pelo clube francês, conquistou seis títulos do Campeonato Francês e se tornou um dos maiores artilheiros da história da equipe.

Pela seleção uruguaia, disputou 136 partidas e marcou 58 gols. O atacante conquistou a Copa América de 2011 e participou das Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022.

A última partida de Cavani pelo Uruguai foi na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Em 2024, ele anunciou a aposentadoria da seleção após deixar de ser convocado pelo técnico Marcelo Bielsa.