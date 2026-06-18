RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Parreira tem quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos, de acordo com o hospital. Ele está estável e sem previsão de alta para o quarto. A informação da internação de Parreira foi divulgada nesta segunda-feira (18) pela unidade de saúde.

A nota divulgada pelo hospital Samaritano afirma que a família do ex-treinador "agradece as manifestações de carinho". Em entrevista coletiva na segunda, o defensor Danilo, da Seleção, manifestou apoio à família. Zinho, ex-meio-campista tetracampeão com Parreira em 1994, estava entre os jornalistas da coletiva e também desejou apoio.

"A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é neste sentido. Vanessa, que é filha dele, falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão. Ele está internado e teve que ser intubado. Está estável", disse o ex-meia ao site 365Score.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, Parreira participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no ano passado. Ele estava nos Estados Unidos e saudou a chegada do italiano, em gravação.

Parreira foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970, e técnico do tetra, em 1994. A dupla voltou à Seleção em 2006 --Parreira como treinador e Zagallo como auxiliar.

Parreira ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.

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