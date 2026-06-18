RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou, nesta quinta-feira (18) (18), os adversários dos amistosos que vai disputar durante a pausa nas competições para a Copa do Mundo. O time rubro-negro vai enfrentar o River Plate, da Argentina, o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal.

O time carioca vai ter um período de treinamentos em Portugal. O elenco vai se reapresentar nesta sexta-feira (19) (19), no CT Ninho do Urubu, para dar início à preparação.

A delegação embarca para a Europa no dia 28 de junho. Os três amistosos vão ser disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé.

A primeira etapa dos treinamentos será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estoi, onde permanecerá até 12 de julho.

AMISTOSOS DO FLA DURANTE A COPA

River Plate, em 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília)

Lausanne-Sport, em 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília)

Benfica, em 11 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília)