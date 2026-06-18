FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti comandou na manhã de quinta-feira (18) o último treino da seleção brasileira antes da partida contra o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo. No CT de Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, o treinador fez os ajustes finais na equipe.

Apenas os 15 primeiros minutos da atividade puderam ser acompanhados pela imprensa. O período foi basicamente de aquecimento, com felicitações ao aniversariante Martinelli e sem maiores dicas sobre a escalação a ser adotada na sexta (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats É certo, porém, que haverá mudanças em relação ao time escalado na primeira rodada. Não foi bom o desempenho no empate por 1 a 1 com Marrocos, e o treinador italiano buscará alternativas na tentativa de evitar sustos na primeira fase do Mundial.

A lateral direita, que ficou com o improvisado zagueiro Ibañez no último sábado (13), deverá ser assumida por Danilo. Deve haver alterações também na frente. Luiz Henrique batalha pela vaga de Paquetá, e Igor Thiago tem seu posto ameaçado por Matheus Cunha e Endrick.

Neymar não está na briga por essa posição. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que ele não viajará com a delegação para a Filadélfia. "Ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park."

Nesta quinta, como havia ocorrido na quarta, o atacante de 34 anos esteve no gramado, mas ainda não totalmente integrado ao grupo. Ele fez parte do aquecimento ao lado dos companheiros e em seguida passou a realizar um trabalho particular. Depois, juntou-se aos colegas em uma roda de bobinho. Aí, os jornalistas foram convidados a se retirar.

O veterano se apresentou à seleção, na Granja Comary, em Teresópolis, no último dia 27, com uma lesão de grau dois na panturrilha direita -bem mais grave do que o edema que dizia ter. Foi só nesta semana que passou a treinar com os companheiros, o que tornou inviável sua participação no duelo com o Haiti.

Há ainda alguns passos que devem ser cumpridos para Neymar ser relacionado. A expectativa é que ele fique no banco de reservas na partida contra a Escócia, marcada para a próxima quarta (24), em Miami Gardens, pela última rodada do Grupo C.