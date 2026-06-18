RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil teve bastante dificuldade, mas venceu a Bélgica no tie-break, na manhã desta quinta-feira (18), em Ankara, na Turquia. Com o resultado, a equipe se mantém invicta na Liga das Nações de vôlei feminino.
O triunfo por 3 sets a 2 teve parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13. As comandadas de José Roberto Guimarães chegaram à sexta vitória consecutiva ? foram quatro na primeira etapa, em Brasília, e, até aqui, duas na segunda semana.
Júlia Bergmann, com 19 pontos, foi uma das destaques brasileiras. Ana Cristina, com 16, e Rosamaria, com 13, aparecem logo depois na lista. A belga Martin, com 22, foi a maior pontuadora do jogo.
A seleção volta à quadra no sábado, às 10h (horário de Brasília), contra a China. No domingo, enfrenta a Alemanha, no mesmo horário. A terceira semana da Liga das Nações será no Japão e começa no próximo dia 8, data em que o time verde e amarelo vai encarar a seleção da casa.
ZÉ ROBERTO DE VOLTA
O Brasil teve novamente o técnico José Roberto Guimarães à beira da quadra. Contra a França, o treinador cumpriu a suspensão imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), após "Conduta antidesportiva" no jogo contra a Bulgária.
Zé Roberto, supostamente, teria feito um gesto de "banana" em direção a Marcelo Abbondanza, técnico da seleção búlgara. Na ausência do comandante, o auxiliar Paulo Coco foi o responsável por dirigir a equipe brasileira.
COMO FOI O JOGO
Primeiro set
O Brasil começou o jogo com um bom ritmo e conseguindo colocar a bola na quadra adversária. A Bélgica, porém, se mantinha na "cola" no placar.
Com uma boa sequência de Ana e Julia Bergmann, a seleção abriu vantagem e passou a ter um pouco mais de tranquilidade. Na reta final do set, a Bélgica ensaiou uma reação, mas o Brasil logo voltou aos trilhos e fechou em 25 a 20.
Ana Cristina e Julia Bergmann se destacaram como maiores pontuadoras da seleção brasileira no primeiro set, com seis cada. Martin, também com seis, foi a belga que chamou a atenção no quesito.
Segundo set
O cenário esteve parecido com o do início do jogo: o Brasil se mostrava atento, mas a Bélgica ficava no calcanhar. A central Julia Kudiess encaixou bons ataques no início, mas o Brasil não conseguiu aproveitar algumas chances. Aos poucos, as belgas foram achando espaços para os ataques, forçaram o saque e estiveram bem no sistema defensivo.
O set foi "ponto a ponto" e, na reta final, o Brasil cometeu erros que a Bélgica não perdoou, e fechou em 25 a 22.
Radovic e Martin, com seis pontos cada, foram as maiores pontuadoras do set, enquanto Diana e Ana Cristina, com quatro, foram as maiores pontuadoras do Brasil.
Terceiro set
A Bélgica começou ainda embalada pela vitória no set anterior e abriu 4 a 0, fazendo Zé parar o jogo rapidamente. As belgas acharam espaço na defesa brasileira e, com bloqueios, conseguiram ficar à frente em boa parte da terceira parte do duelo, mas sem "deslanchar".
O Brasil conseguiu uma sequência de quatro pontos ? com dois pontos de saque de Ana Cristina ? e virou o placar. Apesar da melhora em quadra, a seleção encontrava dificuldades e o jogo ficou igual em 21 a 21.
A seleção verde e amarela chegou a fazer 23 a 21, mas a Bélgica virou e fechou em 25 a 23.
Radovic foi o destaque entre as belgas, e fez quatro pontos. Bergmann fez cinco e foi a maior pontuadora do Brasil.
Quarto set
O quarto set começou como o anterior, com a Bélgica mais atenta e acertando mais, abrindo 5 a 1. O Brasil ainda buscou reação e encostou, e o duelo ficou lá e cá.
A seleção conseguiu "virar a chave" quando o confronto estava empatado em 15 a 15. Zé Roberto fez mudanças, como a entrada de Helena, e contou com boa atuação de Rosamaria. O time, então, conseguiu abrir vantagem e, mesmo com a Bélgica ainda próximo, manteve o ritmo e fechou em 25/22.
Rosamaria, com cinco pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no set. A belga Martin, com seis, também teve bom desempenho no quesito.
Quinto set
O que se viu no tie-break foi, novamente, um duelo equilibrado. O Brasil conseguiu ter vantagem, mas teve falhas que a Bélgica aproveitou.
Com uma sequência de três pontos, as belgas abriram 9 a 7, mas Rosamaria empatou para a seleção verde e amarela. No fim, as comandadas de Zé Roberto encaixaram bem a defesa e fecharam em 15 a 13.