SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Real Madrid estuda uma proposta milionária para tirar Michael Olise, do Bayern de Munique.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já havia falado em uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions. "Vamos apresentar uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions League", disse no programa "Horizonte".

O jornal espanhol Marca afirma que o alvo principal é Olise e que o Real avalia subir a proposta. A publicação diz que o time merengue pode passar dos 200 milhões de euros na proposta, com teto perto de 220 milhões, para tentar convencer os alemães.

O Bayern sinaliza que não pretende negociar o atacante. "Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma proposta, algo que ainda não aconteceu, pode se poupar do trabalho", afirmou Herbert Hainer, presidente do clube.

O jornal aponta que o Real vê em Olise um encaixe esportivo e de posição. Ele atua pela direita e, para o clube, pode formar conexão com Kylian Mbappé.

Mbappé elogiou Olise após a vitória da França sobre Senegal, citada pelo Marca como exemplo de entrosamento. "Com Michael é muito fácil, porque ele é um jogador que está sempre de cabeça erguida. Com ele, basta pensar em oferecer uma opção, uma linha de passe, e ele enxerga. Eu já sabia disso, e foi muito legal", disse o atacante.

COMO O REAL PENSA EM BANCAR A NEGOCIAÇÃO

O Marca diz que o Real considera o dinheiro limitado mesmo com as contas em dia e não descarta vender um meio-campista. A reportagem cita que a defesa passa por mudanças e que o clube trata o trio ofensivo como intocável.

Segundo o jornal, nomes como Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni entram no radar por terem mercado. O jornal relaciona os dois ao foco recente da torcida após uma briga dupla em Valdebebas.