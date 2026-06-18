O evento no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que começou nesta quarta-feira (17), marcou a volta da campeã olímpica Rebeca Andrade às competições após 20 meses.

A ginasta de 27 anos alcançou a melhor pontuação do salto, com média de 14.459 pontos, após 14.533 de nota na primeira tentativa e 14.166 na segunda. Ela se classificou para a final do aparelho, neste domingo, às 9h30 (horário de Brasília).

"Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos mais difíceis, é algo que me orgulha bastante, afirmou Rebeca.

Ter toda essa torcida foi maravilhoso, senti todo esse carinho, senti todo esse calor, aquele friozinho na barriga que fazia um tempo que eu não sentia", comemorou a ginasta, ouro nos Jogos de Tóquio (Japão) e Paris (França) e maior medalhista olímpica brasileira, em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).



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