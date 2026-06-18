MIAMI, EUA E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cúpula da CBF fez movimentos para conter a crise causada pela divulgação de um suposto caso de traição do presidente da entidade, Samir Xaud. Ao mesmo tempo, o dirigente voltou ao ambiente da seleção.

A divulgação de fotos de Xaud com uma suposta amante pelo portal Léo Dias causou um constrangimento na confederação. O dirigente chegou a deixar a seleção e foi para Orlando. Por lá, além de sua família, se encontrou com presidentes de federações.

Em reunião com os cartolas, o dirigente chegou a chorar ao dizer que a família é o mais importante para ele. Xaud se ofereceu para mostrar comprovantes de pagamento de despesas para provar que não foram custeadas pela CBF. Ninguém quis ver.

O primeiro movimento de aliados foi para fazer uma varredura para apurar se as despesas tinham sido pagas pela CBF. Nada foi encontrado. Além disso, os documentos que Xaud levou mostram comprovantes das viagens citadas pela reportagem do portal Léo Dias e em uma delas o valor divulgado era diferente daquele pago pelo dirigente.

Outros aliados da cúpula conversaram com clubes. O objetivo era assegurar que o caso não impacte a estabilidade de Xaud no cargo. Por isso, foi feito um trabalho para minimizar seu abatimento.

Também era vista como uma necessidade a volta do presidente da CBF à seleção. Ele já esteve no treino de hoje do time brasileiro. E vai estar no jogo contra o Haiti.

O vazamento de fotos causa incômodo na CBF por provocar um clima de intriga. Mas fontes disseram para a reportagem que a coalizão que sustenta Xaud no poder, por enquanto, não enxerga fissuras no acordo.