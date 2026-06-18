SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma propaganda da casa de apostas BetWarrior que recria por meio de inteligência artificial a imagem e a voz de Diego Maradona tem gerado polêmica entre argentinos durante a Copa do Mundo de 2026.

No anúncio, Maradona aparece jovem, com a camisa histórica da seleção argentina campeã em 1986, incentivando a equipe. A peça publicitária usa uma frase atribuída ao ex-jogador: "Se o mundo quiser vir cortar nossas pernas, vamos mostrar que aqui se joga com colhões!"

A propaganda tem sido exibida durante os intervalos de hidratação dos jogos do Mundial. A BetWarrior é patrocinadora oficial da seleção argentina.

A publicidade gerou rejeição na imprensa e entre torcedores argentinos nas redes sociais. Críticos apontaram a vulgaridade da frase, disseram que Maradona não promoveria apostas em vida e questionaram o uso da imagem de uma pessoa morta sem consentimento.

A polêmica envolve o uso de IA e também a motivação por trás da mensagem do anúncio. O debate se concentrou no sentido do texto colocado na boca do ex-jogador e no vínculo da campanha com apostas esportivas.

A família de Maradona autorizou o uso da imagem, segundo Fernando Burlando, advogado e representante das filhas mais velhas do craque. De acordo com o jornal argentino Clarín, a decisão foi tomada de forma democrática entre os irmãos, embora nem todos estivessem de acordo.