SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho não é mais o técnico do Vasco, anunciou o time carioca na noite desta quinta-feira (18).

Segundo a nota oficial do clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

"O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", diz o comunicado.

Renato estava no comando do Vasco desde março deste ano. Em 22 jogos, obteve nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

Atualmente, a equipe cruzmaltina está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação.

Em abril, Tostão escreveu na Folha que Renato Gaúcho é bom técnico, mas não é sábio como pensa ser.

"O Vasco, que teve ótimos resultados no início do trabalho de Renato Gaúcho, caiu muito nos últimos jogos. É o esperado, pois o elenco é limitado. Renato sabe disso, mas não precisa ser tão narcisista e soberbo nas suas entrevistas", argumentou o cronista.

O comunicado sobre o desligamento do treinador sobrecarregou o site do Vasco, que ficou fora do ar.