A liderança do Grupo C, após a primeira rodada, é da Escócia, que soma 3 pontos após a vitória sobre o Haiti, por 1 a 0. Brasil e Marrocos têm 1 ponto cada, após o empate em 1 a 1.

Uma vitória brasileira sobre o Haiti pode colocar o Brasil na disputa pela liderança do grupo, já que enfrentará a Escócia, atual líder, na última rodada.

Com isso, a expectativa para a partida de hoje é de que o Brasil apresente uma postura ofensiva desde o início, posicionando sua linha de marcação mais alta, na busca por manter domínio territorial.

Com uma equipe menos experiente e de menor nível técnico do que a brasileira, o Haiti provavelmente adotará um estilo de jogo defensivo, que buscará, em algumas jogadas isoladas, fazer transições rápidas com bolas longas visando contra-ataques.

O confronto entre escoceses e marroquinos vale diretamente a liderança do grupo. Um novo triunfo europeu garante matematicamente vaga na segunda fase da Copa do Mundo.

Quanto às demais equipes, elas dependerão, em maior ou menor grau, da última rodada para avançar na competição.

Grupo D

Classificação após a primeira rodada:

EUA 3 pontos

Austrália 3 pontos

Turquia 0 ponto

Paraguai 0 ponto

Pelo Grupo D, EUA e Austrália largaram na frente, com vitórias sobre Paraguai e Turquia respectivamente pelos placares de 4 a 1 e 2 a 0.