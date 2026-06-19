SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) alterou o funcionamento da Central Telefônica 135 nos dias em que houver jogo do Brasil na Copa do Mundo. O atendimento humano será encerrado uma hora antes das partidas. A central funcionará com redução de 32% do seu quadro de funcionários.

Nesta sexta-feira (19), quando o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30, o 135 vai encerrar os atendimentos às 20h30. Na quarta-feira (24), na partida com a Escócia às 19h, o funcionamento vai até 18h. Os serviços automatizados, no entanto, seguem funcionandom por 24 horas, tanto por telefone quanto pelo aplicativo ou site Meu INSS.

Quem vai fazer a contestação dos descontos indevidos de mensalidades associativas pela central 135 também deve ficar atento ao horário de funcionamento nesta sexta. No caso de quem fará o pedido pelo Meu INSS, o prazo vai até sábado (20). O governo federal já pagou, por meio do acordo administrativo, R$ 3,2 bilhões a mais de 4,7 milhões de segurados que contestaram os descontos.

COMO FAZER O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO MEU INSS?

É preciso escolher o tipo de benefício na aba "Serviços". Durante o requerimento, não é necessário indicar a regra de aposentadoria desejada, pois a análise é realizada pelo INSS com base nas informações do Cnis e outros dados disponíveis. "Essa etapa é de fato automática", diz o órgão.

O sistema apresentará a etapa "Relações Previdenciárias", com os vínculos constantes no Cnis. Nessa tela, devem ser conferidos os períodos trabalhados ou contribuídos, sendo possível incluir vínculos ausentes ou editar informações, se necessário.

É também nessa etapa que devem ser informados eventuais períodos de atividade rural, tempo especial ou tempo de serviço público. O envio de documentos não é obrigatório no momento do requerimento e basta pular essa etapa, mas se for necessário, o INSS pode emitir exigência, que é o pedido para apresentação dos documentos necessários à análise.

VEJA O PASSO A PASSO:

1 - Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

2 - Informe o CPF e a senha do Gov.br

3 - Na página inicial, vá em "Novo pedido"

4 - Também é possível fazer o pedido escrevendo "aposentadoria" onde se lê "Do que você precisa?"

5 - Em seguida, clique em "Novo benefício"

6 - Informe o tipo de benefício que quer pedir; se não for nenhuma das aposentadorias apresentadas, vá em "Mais benefícios"

7 - Clique em "Atualizar" para atualizar seus dados, caso seja necessário

8 - Ao terminar, clique para avançar

9 - Em seguida, aparecerá uma série de perguntas sobre o tempo de contribuição e outras informações sobre o segurado. Basta selecionar "sim" ou "não" para cada uma delas e avançar

10 - Ao abrir a tela com dados pessoais, role para baixo até aparecer a área "Anexos", onde o segurado pode incluir documentos que comprovem o direito à aposentadoria, caso seja necessário

11 - Selecione cada uma das opções cujo documento o segurado deseja enviar. Por exemplo: carteiras de trabalho e comprovante de exercício em atividade pública

12 - Depois de incluir todos os documentos, avance

13 - O sistema pedirá o CEP para localizar a agência do INSS mais próxima no caso da necessidade de cumprimento de exigência. Escolha a unidade desejada e avance

14 - Na tela seguinte, confira os dados pessoais e o detalhamento da solicitação

15 - Se estiver tudo correto, finalize o pedido e anote o protocolo

MEU INSS APRESENTA FALHAS; SISTEMA PODE CAIR E VOLTAR

Problemas como quedas do sistema e linguagem pouco acessível no Meu INSS têm sido motivo de reclamação de segurados. O INSS e a Dataprev negam, e os especialistas orientam o segurado a tentar novamente quando houver oscilações no sistema, que também podem estar ligadas ao tipo de equipamento usado e à internet de cada cidadão. O sistema oferece mais de cem serviços e tem 105 milhões de acessos por mês.

Após o pedido, há ainda o risco de negativas automáticas, já que metade das solicitações é analisada de forma automatizada, por isso é preciso fazer a solicitação quando há a certeza do direito ou se o beneficiário tem todos os documentos.

Auditoria realizada pelo próprio INSS no primeiro semestre de 2025 à qual a Folha teve acesso mostra que 280.231 dos 543.419 pedidos analisados eletronicamente foram negados ?o equivalente a 51,57%.

Em decisão na última semana, o TCU (Tribunal de Contas da União) apontou falhas nesse modelo de concessão automática e determinou que INSS, Ministério da Previdência Social e Dataprev (Empresa de Tecnologia da Previdência) promovam mudanças em até 180 dias.

Na auditoria realizada em 2025, o INSS identificou falhas na concessão automática. Segundo o órgão, problemas na comunicação com os segurados geram distorções nas informações prestadas e comprometem a análise dos pedidos.

Dos 261 requerimentos negados avaliados, 110 (42,14%) apresentavam divergências entre as informações declaradas pelos usuários, os documentos anexados e os dados do Cnis. O relatório apontou falta de clareza nas informações fornecidas aos segurados e diferenças entre a renda estimada durante o pedido e o valor efetivamente concedido em 83,33% dos casos analisados (50 de 60 requerimentos).