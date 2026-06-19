SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou Neymar, atacante da seleção brasileira e do Santos, durante evento em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (19). Ele chamou o atleta de "jogador de home office" ao responder uma criança.

Durante discurso sobre igualdade de gênero, o presidente elogiou a jogadora Marta e perguntou à criança se já tinha visto a seis vezes eleita melhor do mundo jogar. Lula participou de um evento para anúncio de investimentos em oncologia no SUS de Belo Horizonte.

"Então você, cara, você se cuide. Porque as mulheres... Você viu a Marta jogar bola? Você viu a Marta jogar? A melhor jogadora do mundo durante seis vezes seguidas? Seis vezes ganhou a bola de melhor jogadora do mundo", disse Lula.

A criança sinalizou negativamente, e Lula a questionou sobre quem seria bom na seleção brasileira atualmente. "Neymar", respondeu prontamente o menino.

O presidente respondeu que Neymar não tem entrado em campo e brincou ao classificá-lo como "primeiro convocado home office do mundo". O atacante ainda não jogou pela seleção desde a convocação para a Copa do Mundo, já que segue em tratamento de uma lesão na panturrilha.

"O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender. Qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial", disse o presidente.

Sem Neymar, a seleção brasileira entra em campo na Copa nesta sexta-feira (19). A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti, a partir das 21h30 (de Brasília), na segunda rodada do Grupo B.

O atacante não viajou com o grupo. Ele permanecerá no hotel do Brasil em Nova Jersey para continuar o processo de transição aos trabalhos em campo, que começaram nesta semana.