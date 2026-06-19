SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores da seleção de Portugal saíram em defesa do grupo após críticas no país por uma ida à praia na Flórida, às vésperas da estreia na Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Rúben Dias, zagueiro do Manchester City, disse que a repercussão do banho de mar não deveria ter virado assunto. Ele comentou o tema em entrevista coletiva antes do próximo jogo de Portugal no Mundial, contra o Uzbequistão.

"Acho que nunca deveria ter sido um tema. Grande parte da culpa é vossa, de todos vocês, por falta de conhecimento e informação das pessoas que leem tudo aquilo que vocês partilham com elas. É também vosso dever informar da forma correta, e não simplesmente criar um texto que seja apetecível para as pessoas lerem e criar-se um clima de má energia. Perfeitamente normal o que nós fizemos. Acho mais do que normal, acho benéfico. Mas também em uma questão de conhecimento de lógica nós sabemos que feito da maneira certa, nos tempos certos, só há benefícios a retirar disso. O mister (Roberto Martínez, técnico) não teve receio de o fazer mesmo sabendo que iam fazer o que fizeram. Tiro o meu chapéu", disse Rúben Dias em coletiva de imprensa.

Matheus Nunes, volante do City, afirmou que a ida à praia já fazia parte do planejamento para adaptação ao calor e à umidade dos EUA. O meio-campista disse que a diferença de clima em relação à rotina na Inglaterra pesou na decisão.

"As idas à praia já faziam parte do plano de trabalho para nos adaptarmos ao clima. Por exemplo, eu passo o ano a jogar em Manchester e lá não faz tanto calor, é uma diferença brutal. Por isso, já estava nos planos ir à praia de manhã para nos adaptarmos ao calor, ao sol e à umidade. Não estamos a passar mais tempo na praia do que no treino", falou Matheus Nunes, em coletiva de imprensa, na segunda-feira (16).

Bruno Fernandes reforçou que a atividade estava prevista e que ajudaria o grupo a chegar melhor fisicamente para a estreia. Ele também disse que o momento fora do hotel contribuiu para a convivência e para o ambiente do elenco.

"O Matheus já respondeu sobre isso, mas eu volto a frisar. Foi algo que já estava planeado e que faz parte da adaptação. Se não estivéssemos na praia, teríamos que estar fechados no quarto de hotel. O que provavelmente não é o melhor para a questão física, pelo fato de não termos tanta capacidade dentro do hotel para fazer mobilidade, para nos mexermos, para andar um bocado. E também para ter momentos de grupo em que podemos criar, além de boas memórias, um bom ambiente com algumas brincadeiras, algumas palhaçadas... Momentos mais tranquilos que serão importantes", disse Bruno Fernandes, em coletiva de imprensa, na terça-feira (16).

ADAPTAÇÃO AO CLIMA E FOCO NA ESTREIA

A seleção portuguesa está concentrada em Palm Beach Gardens, cidade litorânea da Flórida, e aproveitou o fim de semana para ir ao mar. A iniciativa, em meio a temperaturas altas, foi questionada em Portugal e virou tema de entrevistas coletivas nos dias seguintes.

Bruno Fernandes afirmou que o elenco já está acostumado a avaliações diferentes sobre qualquer atividade fora do campo. Ele disse que a prioridade é chegar ao jogo na melhor forma para representar o país.

"Mas nós estamos habituados a que qualquer coisa que façamos será vista por alguns de maneira positiva e por outros de maneira negativa. O que eu quero deixar também de mensagem para o nosso povo é que estamos a fazer de tudo para que cheguemos ao jogo na melhor forma para representar o país. Acreditem que tudo que estamos a fazer, incluindo as idas à praia, são para benefício daquilo que será a condição física de todos os jogadores. Para que possamos também descansar da melhor maneira, ajustar os horários da melhor maneira e também adaptar ao sol, como o Matheus falou. Nós em Manchester não vemos sol muitas vezes, por isso é importante também termos essa adaptação", disse Bruno Fernandes, em conferência de imprensa.

Na estreia, Portugal empatou por 1 a 1 com a RG Congo. O próximo duelo pelo Grupo K é contra o Uzbequistão, na próxima terça-feira (23), às 14h (de Brasília).