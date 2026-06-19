SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida de João Fonseca e do alemão Daniel Altmaier contra o italiano Flavio Cobolli e o americano Ben Shelton, pela semifinal de duplas de Halle 500, foi adiada para este sábado (20). Ainda não há horário definido pela organização.
O duelo estava previsto para acontecer às 11h (de Brasília) desta sexta-feira (19), logo após compromissos de Altmaier e Shelton pela chave de simples. No entanto, o embate acabou adiado por conta da proximidade da partida entre o parceiro de João e Daniil Medvedev -vencida por Altmaier, por 2 sets a 1.
Enquanto o alemão avançou às semifinais, o brasileiro se despediu precocemente da chave simples, ainda na estreia do torneio preparatório para Wimbledon. O também alemão Yannick Hanfmann foi o algoz de Fonseca, que tentava manter o ritmo após finalizar uma campanha histórica rumo às quartas de final de Roland Garros.
A notícia boa para Fonseca tem sido, portanto, a chave dupla. Ele e Altmaier seguem vivos em Halle após entrarem na chave principal como lucky losers, herdando vaga com a desistência de Nick Kyrgios por lesão.
Shelton, como dito, também jogou as quartas de final da chave simples nesta sexta. O americano perdeu para o compatriota Taylor Fritz, por 2 sets a 1, e também foi eliminado.