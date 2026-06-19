SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou melhora no quadro pulmonar, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

O campeão mundial está sedado, segue respirando com auxílio de aparelhos e "necessita de cuidados intensivos". Segundo o hospital, não há previsão de alta.

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e a equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta", declarou o Hospital Samaritano Barra, em nota.

Parreira fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

"Não foi nada tão grave assim, não. Eu tive um problema de saúde, mas estou recuperado, graças a Deus. Fiz um tratamento quimioterápico e hoje estou zerado", disse Parreira, ao UOL, em 2024.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, mas que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os sintomas se manifestam geralmente no pescoço e no tórax.

Parreira participou de sete Copas do Mundo na comissão técnica, três delas com a seleção brasileira (como técnico em 1994 e em 2006, e como coordenador-técnico em 2014). Nas outras edições, comandou Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010). Ele também foi preparador físico do escrete canarinho em 1970.