SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na próxima segunda-feira (22), o Santos iniciará uma reforma estrutural nas arquibancadas da Vila Belmiro.

Desta vez, as obras acontecerão no setor ocupado pelas torcidas organizadas, localizado acima do vestiário do Santos e atrás de um dos gols do estádio.

O objetivo principal dos trabalhos é aumentar a capacidade daquele espaço por meio da divisão dos atuais degraus em dois níveis.

Atualmente, o setor tem capacidade para receber 3.166 torcedores.

A nova capacidade dependerá das aprovações necessárias junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar.

A expectativa da diretoria é de que a reforma seja concluída em curto espaço de tempo, a ponto de o setor já estar liberado para o confronto diante da Chapecoense, no final de julho.

Recentemente, em abril deste ano, o clube já havia realizado uma adequação no setor do Portão 17, destinado aos sócios, para atender às exigências e aos regulamentos da Conmebol.

Luiz Fernando Vella, gerente administrativo do Santos, explicou a importância de manter o estádio ativo e rentável.

"Essas adequações na Vila Belmiro são fundamentais porque o Santos continua recebendo jogos oficiais e até eventos, como aconteceu no fim do ano passado com os shows de música sertaneja e gospel. Por isso, é importante realizar manutenções que proporcionem ainda mais conforto ao torcedor. Além disso, identificamos oportunidades de ampliar as receitas geradas pelo estádio. Neste ano, já promovemos ajustes para atender às demandas das competições internacionais e seguiremos trabalhando para aprimorar o que for necessário, sempre dentro da nossa realidade financeira e daquilo que é viável executar", disse Vella.

Segundo o Santos, a obra tem baixo custo financeiro e a previsão interna é de que o investimento seja recuperado rapidamente através do aumento de público naquela arquibancada.

E A NOVA ARENA?

Apesar das intervenções no setor das organizadas, a cúpula do Santos assegura que as reformas não inviabilizam o projeto da nova arena.

Nos bastidores, o Clube segue afirmando que as negociações com a WTorre para tirar a arena do papel estão em andamento.

Além disso, o entendimento do time praiano é de que, mesmo que o acordo com a construtora seja sacramentado, a demolição da atual estrutura da Vila Belmiro não acontecerá de forma imediata.